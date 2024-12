Tragedia in Vietnam: fulmine causa esplosione, morti 12 soldati

MeteoWeb

Un’esplosione accidentale causata da un fulmine, durante un’esercitazione militare nel Sud del Vietnam, ha causato la morte di 12 soldati. Le autorità ipotizzano che un fulmine, durante un violento temporale, abbia attivato un detonatore elettrico mentre il gruppo stava trasportando esplosivi, secondo quanto riportato da un giornale militare locale. Sono in corso le operazioni di ricerca per recuperare i corpi di alcune delle vittime. L’incidente si è verificato lunedì sera in un poligono militare nella provincia di Dong Nai, un’importante area industriale nel Sud del Paese. Il Ministero della Difesa ha avviato un’indagine urgente sull’incidente, secondo l’agenzia di stampa vietnamita VNA. Gli incidenti mortali durante le esercitazioni militari sono eventi rari in Vietnam.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.