Trentino, muore dopo essere stato morso da una zecca infetta

Un uomo di 57 anni, Riccardo Scalmazzi, è morto in Trentino a causa di un’encefalite, sviluppata dopo essere stato morso da una zecca infetta. La tragedia si è consumata dopo mesi di sofferenza. Scalmazzi, residente nella comunità del Bondone, ha avvertito i primi sintomi alcuni mesi fa e si è subito recato in ospedale per cercare di capire la causa dei suoi malesseri. Inizialmente, però, i medici non sono riusciti a individuare la problematica. Solo successivamente, durante un secondo ricovero a Rovereto, è emerso che il morso di una zecca infetta era la causa del suo grave stato. Il Gruppo Alpini del Bondone ha voluto ricordare Scalmazzi con un messaggio, sottolineando la tristezza e il cordoglio per la sua perdita.

