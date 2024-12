Trentino, a novembre piogge scarse ma il 2024 è ancora il 2° anno più piovoso

MeteoWeb

In Trentino, il mese di novembre 2024 è stato caratterizzato da scarse precipitazioni e temperature superiori alla media storica. Finora, l’anno in corso risulta comunque essere il secondo più piovoso dopo il 2014, mentre dal punto di vista termico è il terzo più caldo dopo il 2022 ed il 2023. I dati sono contenuti nell’analisi mensile elaborata da Meteotrentino. Con appena 5,6 millimetri di pioggia registrata dalla stazione Trento Laste, novembre 2024 si posiziona ben al di sotto della media storica di 111,2 millimetri. Solo due giorni piovosi, contro una media di 7, hanno contribuito a questo dato insolitamente basso. Tuttavia, la precipitazione cumulata dei primi 11 mesi dell’anno continua a essere la seconda più alta mai registrata, confermando un anno complessivamente piuttosto piovoso dopo il 2014, spiegano gli esperti di Meteotrentino.

Nella notte compresa tra il 21 e il 22 novembre, la neve ha ingentilito il paesaggio anche nel fondovalle: questo fenomeno, che si verifica mediamente una volta ogni cinque anni in novembre, ha accentuato la percezione di un inizio d’inverno particolarmente precoce.

Dal punto di vista termico, novembre è stato caratterizzato da valori superiori alla media storica. La temperatura media mensile si è attestata a quota +7,6°C (la media storica è di +6,4°C). Questo dato conferma l’anno 2024 come il terzo più caldo da quando si registrano i dati, dietro solo ai record del 2022 e 2023. La temperatura massima mensile, pari a +19°C, è stata raggiunta nei primi giorni del mese, superando di ben 2,8°C la media delle massime storiche. Anche la temperatura minima, che ha toccato i -1,7°C il 21 novembre, si è rivelata superiore alla media delle minime (che è di -2,5°C).

In generale, in tutte le stazioni monitorate – tranne quella di Malé – sono stati registrati valori termici superiori alla media storica. In particolare, Castello Tesino ha registrato la temperatura massima più alta della sua serie storica, superando il precedente record del 2015.

Temperature e precipitazioni nel 2024

Considerando la media delle temperature da gennaio a novembre, l’anno 2024 si colloca al terzo posto per la temperatura più alta, dietro solo agli anni record del 2022 e 2023. Solo il mese di maggio ha fatto registrare una temperatura inferiore alla media storica, mentre il resto dell’anno ha visto un susseguirsi di valori termici superiori.

Nonostante abbia visto un novembre particolarmente secco, il 2024 si conferma come uno degli anni più piovosi degli ultimi tempi. Le precipitazioni cumulative degli 11 mesi sono tra le più alte di sempre, con un picco che rivaleggia solo con quello del 2014. È interessante notare che solo nei mesi di aprile, agosto e novembre sono stati registrati valori di precipitazione inferiori alla media storica.

