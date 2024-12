Trentino, soccorsi quattro escursionisti bloccati dalla neve e dal buio

MeteoWeb

Il 7 dicembre 2024, nel tardo pomeriggio, sono stati salvati quattro giovani escursionisti veneti nel gruppo montuoso della Vigolana, in Trentino. I quattro, diretti al bivacco Giacomelli alla Madonnina, hanno preso una direzione errata, ritrovandosi bloccati a circa 1.900 metri di altitudine in un’area impervia e fuori dal sentiero. La zona, resa ancora più insidiosa dal ghiaccio e dall’oscurità, non permetteva loro di proseguire.

La situazione di emergenza è stata segnalata intorno alle 17.20, con una chiamata al numero di emergenza 112. La centrale unica di emergenza ha prontamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico di Levico, nonché un elicottero per l’intervento. Quest’ultimo è salito in quota per una prima ricognizione, per poi scendere a valle e caricare l’équipe sanitaria. Successivamente, l’elicottero ha recuperato due soccorritori dalla Stazione di Levico, tornando in quota per completare l’operazione di salvataggio.

Nonostante il momento di paura, gli escursionisti sono stati trovati illesi. Una volta raggiunti, sono stati trasferiti a Vigolo Vattaro, dove sono stati presi in carico dal personale del Soccorso Alpino e dai vigili del fuoco della zona. Il pronto intervento ha evitato il peggio per i quattro ragazzi, che hanno vissuto una serata che, fortunatamente, si è conclusa senza gravi conseguenze.

