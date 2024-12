Turchia, bloccato il transito delle navi attraverso lo stretto del Bosforo: problemi con una petroliera in rotta verso la Russia

MeteoWeb

Il transito delle navi attraverso lo stretto del Bosforo è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di problemi con una petroliera in rotta verso la Russia. Lo ha dichiarato il ministero dei Trasporti turco. “Il Bosforo è temporaneamente chiuso al transito delle navi in entrambe le direzioni a causa di problemi tecnici della petroliera Cordelia Moon, in rotta dal porto turco di Yalova verso la Russia”, ha dichiarato il ministero. La petroliera, lunga 274 metri e battente bandiera panamense, era in rotta verso Novorossijsk, secondo i dati aperti dai portali di tracciamento.

