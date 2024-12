Turismo, Ministero: erogati oltre 141 milioni nel 2024 per innovazione e crescita del settore

MeteoWeb

Nel 2024, il Ministero del Turismo ha compiuto un passo decisivo verso la promozione e l’innovazione nel settore turistico italiano, con un totale di 141.717.600 euro in pagamenti già effettuati. Questa somma, frutto dell’impegno della Direzione del Ministero preposta insieme all’Ufficio Centrale di Bilancio del MEF, si traduce in 2.803 ordini di pagamento a favore di operatori privati, enti del terzo settore, regioni, enti pubblici e locali.

Il flusso finanziario che ha raggiunto gli operatori impegnati in concreti progetti di sviluppo è la misura del forte sostegno economico proprio quando il settore ne ha più bisogno.

In un contesto di sfide e opportunità, il Ministero ha attuato misure specifiche in linea con il PNRR, con l’obiettivo di rilanciare il turismo e incentivare progetti innovativi. Fino ad oggi, risultano eseguiti 2.584 pagamenti, per un totale di 97.496.128,6 euro, e nei prossimi giorni ulteriori 219 liquidazioni per 44.221.470,99 euro raggiungeranno gli operatori. *Fra questi anche il settore della montagna che potrà beneficiare di fondi importanti per sostenere e rilanciare la stagione sciistica Questi fondi sostengono la creazione di un ecosistema favorevole alla crescita e all’innovazione per il turismo.

La messa a terra in 12 mesi di 141 milioni in pagamenti rappresenta una prima significativa misura dell’impatto finanziario delle nuove politiche industriali per il turismo, sviluppate in stretta collaborazione tra il Ministero e gli operatori del settore.

Un dato particolarmente incoraggiante: tra ottobre e dicembre 2024, quasi 75 milioni di euro sono stati pagati, con un picco nella media mensile che ha più che triplicato i valori dei primi tre trimestri dell’anno. È un segnale positivo per il 2025, con la possibilità di più che raddoppiare le erogazioni rispetto alla performance del 2024, grazie a una più mirata pianificazione finanziaria strategica e all’adozione di misure innovative.

Il Ministero del Turismo si impegna a continuare su questa strada, puntando a rendere il settore non solo resiliente, ma anche leader nella crescita economica e nell’innovazione della Nazione.

