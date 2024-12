Ucraina, le conclusione del Consiglio UE: “aumentare le forniture di energia verso Kiev”

MeteoWeb

“Il Consiglio europeo condanna fermamente la campagna intensificata e deliberata della Russia contro le infrastrutture energetiche e altre infrastrutture civili dell’Ucraina, che mira a trasformare l’arrivo dell’inverno in un’arma. Chiede che venga aumentato il sostegno materiale e accelerata la sua fornitura per aiutare l’Ucraina a mantenere in funzione la propria infrastruttura elettrica. In questo contesto, il Consiglio europeo di elogia gli Stati membri, in particolare i vicini dell’Ucraina, per le loro esportazioni di energia elettrica verso l’Ucraina e sottolinea la necessità di continuare ad aumentarle”. E’ quanto si legge nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo, in corso a Bruxelles. “Chiede inoltre un’ulteriore integrazione dei sistemi energetici dell’Ucraina e della Repubblica di Moldova con la rete energetica dell’Unione in via prioritaria”, si legge ancora.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.