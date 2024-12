UE aumenta gli acquisti di carburante russo lavorato in India: il prezzo sale

MeteoWeb

L’Unione Europea ha aumentato i pagamenti per gli acquisti di carburante derivante dalla lavorazione di greggio russo dall’India nel 2024, come riportato in un nuovo rapporto condiviso con POLITICO, contribuendo così ad alimentare le risorse finanziarie destinate alla guerra di Mosca. Da gennaio ad agosto, l’UE ha acquistato carburante per un valore che ha registrato un aumento di quasi il 20% rispetto all’anno precedente, proveniente da tre importanti raffinerie indiane che lavorano il petrolio russo, secondo l’analisi redatta dal think tank Center for the Study of Democracy.

Sebbene questa pratica sia pienamente legale, l’aumento delle importazioni si verifica nonostante gli sforzi dell’UE per imporre un tetto massimo al prezzo del petrolio russo fissato a 60 dollari al barile, in collaborazione con i suoi alleati del G7, e il divieto delle importazioni dirette della maggior parte del petrolio russo nel blocco. Ciò dimostra quanto siano diventate permeabili queste misure nei due anni successivi alla loro introduzione. L’India, che ha sostituito l’Arabia Saudita come principale fornitore di carburante dell’Europa per il 2024, ha anche iniziato ad accettare carichi di petrolio russo attraverso navi sanzionate dall’UE, avverte il rapporto, uno sviluppo che sta ora suscitando la rabbia all’interno del blocco.

Bruxelles è ben consapevole di quella che viene definita la “scappatoia delle sanzioni di raffinazione“, che consente all’UE di acquistare legalmente combustibili provenienti dalla Russia purché questi vengano lavorati in altri paesi. Tuttavia, i nuovi risultati mostrano come il blocco continui a finanziare Mosca, nonostante i suoi sforzi per limitare le entrate del Cremlino, circa la metà delle quali proviene dalle esportazioni di combustibili fossili.

Nel complesso, le importazioni di carburante dell’UE dall’India sono diminuite del 9% quest’anno rispetto al 2023, mentre gli acquisti dalle tre principali raffinerie indiane – RIL Jamnagar, Vadinar e New Mangalore, note per la lavorazione del petrolio russo – sono aumentati di un modesto 4%. Tuttavia, l’importo complessivo che l’UE ha pagato per tali acquisti è aumentato in modo significativo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.