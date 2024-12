Un robot ha tenuto la sua prima lezione in Germania

MeteoWeb

Nella cittadina di Delmenhorst, in Germania, gli studenti della Willms High School hanno vissuto un evento fuori dal comune. Entrati in aula, si sono trovati di fronte non al consueto insegnante umano, ma a un robot umanoide, programmato per guidare una giornata di lezioni. Questo esperimento ha segnato uno dei primi passi in Europa verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’ambiente scolastico. Il robot, un prototipo avanzato realizzato da Hidoba Research, azienda con sede a Hong Kong, ha un aspetto che oscilla tra il futuristico e l’inquietante: un volto simile a una maschera di cera, un corpo stilizzato composto da fili bianchi e ingranaggi, collegato a una presa di corrente.

L’esperimento e le prime impressioni

La giornata di lezioni si è svolta con l’assistenza di un’intelligenza artificiale chiamata Captcha, progettata per affrontare tematiche di grande attualità come l’impatto dell’IA sulla società. “Captcha ha trascorso una giornata con gli studenti e hanno discusso di come l’intelligenza artificiale influenzerà la nostra società. Questa lezione guida è uno dei primi esperimenti in Europa”, ha spiegato il portavoce della scuola.

L’esperimento è stato accolto con curiosità mista a scetticismo. Kenen Soenmez, una studentessa della scuola, ha commentato: “Mancava un po’ di contatto personale ma le discussioni che sono venute fuori erano solide”. Questo commento riflette una delle principali sfide dell’IA applicata alla didattica: la difficoltà di replicare la connessione empatica e il calore umano che caratterizzano un insegnante in carne e ossa.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella didattica

L’esperimento della Willms High School si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo che l’intelligenza artificiale potrebbe avere nel mondo dell’istruzione. L’IA offre potenzialità significative come strumento di supporto per personalizzare l’apprendimento: potrebbe identificare le lacune degli studenti, proporre esercizi mirati e persino fornire tutoraggio personalizzato a costi accessibili, un vantaggio non trascurabile rispetto ai metodi tradizionali. Tuttavia, l’introduzione di queste tecnologie porta con sé anche interrogativi etici e pratici.

Gli insegnanti, da un lato, vedono i chatbot come strumenti che gli studenti possono usare impropriamente per copiare o svolgere compiti senza reale apprendimento. Dall’altro, i robot potrebbero facilitare una didattica più interattiva e preparare gli studenti al mondo tecnologico che li attende fuori dalle aule.

I rischi di un’adozione prematura

Tuttavia, è chiaro che i robot non sono ancora pronti a sostituire gli insegnanti. Captcha, come molti altri sistemi di IA, è soggetto a errori. Spesso, quando non conosce una risposta, tende a inventarla, un fenomeno noto come “hallucination” nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Inoltre, il linguaggio standardizzato e talvolta superficiale utilizzato dai chatbot rischia di semplificare eccessivamente argomenti complessi, limitando lo sviluppo dello spirito critico degli studenti.

Un altro problema riguarda la preparazione degli studenti stessi: senza una formazione adeguata, potrebbero utilizzare queste tecnologie in modo scorretto, ad esempio per copiare. Non è quindi sufficiente introdurre robot nelle scuole; è fondamentale accompagnare l’innovazione tecnologica con un quadro normativo e pedagogico solido.

Una visione del futuro

L’esperimento condotto alla Willms High School rappresenta un primo passo verso una possibile integrazione dell’IA nella didattica. Tuttavia, non si tratta di sostituire gli insegnanti, bensì di affiancarli. “Chatbot e robot non possono sostituire gli insegnanti, ma se programmati bene e con i dovuti guardrail potrebbero diventare uno strumento prezioso per supportare la didattica”, sottolineano gli esperti.

Il futuro dell’istruzione potrebbe vedere un equilibrio tra il calore umano degli insegnanti e la precisione algoritmica dell’IA. La vera sfida sarà integrare questi due mondi in modo che l’uno non escluda l’altro, ma entrambi contribuiscano a un’istruzione più equa, accessibile e orientata al futuro.

