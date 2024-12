Una delle più grandi inondazioni glaciali del mondo ripresa dai satelliti in Groenlandia

MeteoWeb

Per la prima volta, gli scienziati hanno osservato il rilascio di un’enorme esplosione di un lago glaciale nella Groenlandia orientale, dove sono stati rilasciati più di 3.000 miliardi di litri di acqua di fusione in poche settimane. Questo raro evento di inondazione naturale, osservato dai ricercatori dell’Università di Copenaghen, fornisce una nuova visione delle immense e potenzialmente pericolose forze che l’acqua di fusione può scatenare. Immaginate un’enorme vasca da bagno in cima a una montagna piena di acqua equivalente a tre volte il consumo annuale di acqua della Danimarca, che poi improvvisamente esplode. Questo è essenzialmente ciò che è successo quando l’enorme Lago Catalina nella Groenlandia orientale ha rilasciato 3,4 chilometri cubi di acqua di fusione, ovvero 3.000 miliardi di litri, nel fiordo di Scoresby Sound. L’enorme volume colloca questo evento tra i primi tre più grandi del suo genere mai documentati.

Le inondazioni da acqua di fusione si sono verificate tra il 23 settembre e l’11 ottobre, durante i quali il livello dell’acqua del lago è crollato di 154 metri. L’incredibile fenomeno è stato osservato per la prima volta in tempo reale utilizzando immagini satellitari dagli scienziati del Niels Bohr Institute dell’Università di Copenaghen.

“Abbiamo già trovato tracce di simili inondazioni, ma a causa della notte polare e delle nuvole che ostacolano il potenziale per le osservazioni satellitari, questa è la prima volta che i ricercatori sono stati in grado di monitorare un evento e misurare i volumi d’acqua in tempo reale“, spiega Aslak Grinsted, ricercatore climatico del Niels Bohr Institute.

Dati

Questa inondazione da lago glaciale (Glacial Lake Outburst Flood, GLOF) è tra le prime tre più grandi in termini di volume nella storia mondiale e tra le prime 10 per portata di deflusso. Sono stati rilasciati 4 chilometri cubi di acqua di fusione, equivalenti a 3,4 miliardi di tonnellate di acqua e circa tre volte il consumo idrico annuale della Danimarca. L’inondazione si è verificata in circa 20 giorni, con una portata massima di 7.200 metri cubi al secondo, più del doppio della portata delle Cascate del Niagara in alta stagione (circa 2.800 metri cubi al secondo).

Minaccia per milioni di persone

Le inondazioni nella Groenlandia orientale si sono verificate perché l’acqua di fusione del Lago Catalina si era accumulata negli ultimi vent’anni. Il lago è situato in una valle bloccata dal massiccio ghiacciaio Edward Bailey. Quando il lago si è riempito, l’acqua ha iniziato a sollevare il ghiacciaio, scavando un tunnel lungo 25 chilometri sotto il ghiaccio, attraverso il quale l’acqua alla fine è esplosa nel fiordo più grande del mondo, lo Scoresby Sound.

Questo fenomeno, in cui un lago glaciale si riempie gradualmente e poi rilascia la sua acqua in un’improvvisa inondazione, è noto come GLOF. Tali eventi sono diventati sempre più frequenti negli ultimi tre decenni a causa dell’aumento delle temperature globali e del cambiamento climatico.

“Il pericolo dei laghi sbarrati dai ghiacciai sta aumentando a causa del riscaldamento globale. È fondamentale migliorare la nostra comprensione di questo fenomeno per emettere allerte tempestive in ​​caso di rischio imminente“, afferma Grinsted.

Mentre le inondazioni da lago glaciale possono essere catastrofiche in aree popolate come l’Himalaya, dove spesso distruggono villaggi, questo particolare evento non ha causato danni a causa della scarsa popolazione della Groenlandia. Tuttavia, uno studio del 2023 ha concluso che 15 milioni di persone in tutto il mondo vivono sotto la minaccia di mortali inondazioni glaciali.

Storicamente, oltre 12.000 persone in tutto il mondo sono morte a causa delle GLOF, la maggior parte in Sud America e Asia centrale.

Dagli anni ’90, il numero e le dimensioni dei laghi glaciali sono aumentati in modo significativo. “Mi aspetto che assisteremo a esplosioni da laghi sbarrati dai ghiacci ancora più grandi man mano che la calotta glaciale della Groenlandia si ritirerà nei prossimi secoli. Alla fine dell’ultima era glaciale, il Lago Missoula ha avuto un’esplosione che è stata 2.500 volte più grande del recente evento di Catalina. Per comprendere queste forze enormi, dobbiamo studiare le esplosioni più grandi quando si verificano”, afferma Aslak Grinsted.

Paragonabile all’energia della più grande centrale nucleare del mondo

L’energia rilasciata dalle inondazioni da laghi glaciali è sbalorditiva. “In questo caso, l’energia rilasciata dall’inondazione del ghiacciaio era equivalente alla produzione della più grande centrale nucleare del mondo che ha funzionato a piena capacità per 22 giorni“, spiega Aslak Grinsted.

Secondo il ricercatore, vale la pena considerare come sfruttare l’immensa energia di tali fenomeni naturali come fonte di energia verde. In teoria, l’energia rilasciata dall’evento del Lago Catalina avrebbe potuto fornire ininterrottamente 50 megawatt di elettricità, sufficienti a soddisfare le esigenze di una piccola città. Tuttavia, in questo caso, l’insediamento più vicino è a 180 chilometri di distanza ed è abitato da appena 350 residenti, il che pone una sfida tecnologica significativa per l’utilizzo dell’energia.

“Come per molte altre risorse naturali in Groenlandia, l’infrastruttura è un problema. Ma se un brillante ingegnere potesse capire come sfruttare queste esplosioni di acqua di fusione, ci sarebbe un enorme potenziale di potenza ed energia in esse“, conclude Grinsted.

