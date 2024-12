UNIMONT organizza un master sulla montagna: caratteristiche e dettagli

MeteoWeb

Iscrizioni aperte per il Master di Primo Livello in Project Management per la Montagna, organizzato dal polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Master di Primo Livello in Project Management per la Montagna ha 3 principali caratteristiche:

Forma progettisti per lo sviluppo sostenibile delle aree montane;

Può essere seguito anche da remoto;

Mette a disposizione 13 borse di studio a copertura totale dei costi.

Il corso fornirà agli studenti le competenze necessarie alla progettazione e alla gestione di progetti nazionali ed internazionali, in risposta a bandi e call relativi a tematiche specifiche della montagna, nonché della valorizzazione delle risorse di questi territori.

Il percorso didattico si articola in 1.500 ore totali (60 CFU) e prevede 506 ore di lezione e attività laboratoriali e 400 ore di tirocinio formativo da svolgersi presso enti territoriali. Il corso sarà erogato attraverso modalità blended-learning, con possibilità di seguire più del 70% delle lezioni in modalità e-learning.

Nell’ambito di un accordo tra UNIMONT – Università degli Studi di Milano – e il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri verranno messe a disposizione 12 borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione al Master. Un’ulteriore borsa di studio a totale copertura dei corsi di iscrizione è messa a disposizione dalla Camera di Commercio di Brescia.

