UNIMONT presenta il rapporto di ricerca “Libro Bianco sulla Montagna”

Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie del Consiglio dei Ministri organizza due eventi di rilievo in occasione della Giornata Internazionale della Montagna. Tra i protagonisti UNIMONT, polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, che presenterà il rapporto di ricerca “Libro Bianco sulla Montagna” nel corso degli appuntamenti di Roma (11 dicembre) e delle località di Frabosa Soprana e Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo (13-14 dicembre). Mercoledì 11 dicembre, presso la Sala Polifunzionale di Largo Chigi a Roma si terrà una celebrazione per la Giornata Internazionale della Montagna con interventi del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli e di rappresentanti di organizzazioni nazionali e internazionali. Alla giornata sarà presente anche la Prof.ssa Anna Giorgi, responsabile del polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano.

Venerdì 13 e sabato 14 dicembre, gli appuntamenti si sposteranno a Frabosa Soprana e Frabosa Sottana, dove si terranno incontri e panel di approfondimento su sport, ambiente e innovazione in montagna. Il tema centrale, indicato dalla FAO per il 2024, è “Soluzioni per la montagna per un futuro sostenibile: innovazione, adattamento, giovani e non solo”. In questa occasione, la Prof.ssa Giorgi e il Dott. Stefano Sala presenteranno il Libro Bianco sulla Montagna nel panel “Quali dati, quali scenari – Presentazione del Libro Bianco sulla Montagna”, insieme a stakeholder di rilevanza nazionale. La Giornata Internazionale della Montagna si conferma un’importante opportunità di dialogo sulle sfide e le potenzialità delle aree montane, grazie al contributo di istituzioni, esperti e comunità locali.

