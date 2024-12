Vaccini RSV per neonati: gravi effetti collaterali e blocco delle sperimentazioni Moderna

MeteoWeb

Il tema dei vaccini continua a tenere banco e nelle ultime ore sono arrivate notizie sul virus respiratorio sinciziale (RSV). Il panorama non è molto promettente per i vaccini RSV destinati ai neonati, un virus che uccide fino a 100.000 bambini sotto i 5 anni ogni anno a livello globale e rappresenta la principale causa di ospedalizzazione infantile negli Stati Uniti. Secondo i risultati di recenti sperimentazioni cliniche, due vaccini sperimentali per neonati non solo potrebbero non averli protetti, ma in alcuni casi sembrano aver peggiorato le loro condizioni. E’ quanto riporta Science.

Durante uno studio condotto a Panama su bambini tra i 5 e i 7 mesi, cinque su 40 bambini vaccinati con una delle due formulazioni di Moderna hanno sviluppato infezioni respiratorie gravi dopo aver contratto l’RSV. Inoltre, nei bambini che hanno ricevuto una combinazione di vaccini RSV e metapneumovirus umano (hMPV), tre hanno sviluppato malattie gravi causate da hMPV.

Un allarme nella comunità scientifica

Questi risultati hanno generato preoccupazione tra gli esperti. Ruth Karron, ricercatore di vaccini RSV presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ha avvertito che i dati sono limitati e non consentono conclusioni definitive. Tuttavia, molti scienziati richiamano alla memoria i tragici eventi degli anni ’60, quando una sperimentazione vaccinale per l’RSV portò l’80% dei bambini vaccinati in ospedale, con due decessi. Questo episodio ha frenato lo sviluppo di vaccini RSV per decenni.

Risposte di Moderna e FDA

Moderna ha interrotto gli studi sui vaccini incriminati e l’FDA ha sospeso 11 sperimentazioni cliniche su vaccini RSV per bambini. Questi vaccini utilizzano proteine del virus o RNA messaggero per stimolare una risposta immunitaria. Tuttavia, altre sperimentazioni su vaccini RSV attenuati, che imitano più da vicino un’infezione naturale, non sono state sospese. Gli esperti ritengono che i vaccini attenuati possano offrire una protezione più sicura per i bambini, replicando il decorso generalmente lieve delle reinfezioni naturali.

