Allarme per una valanga in fuoripista a Pila: interviene l’elicottero

Una valanga si è staccata a metà pomeriggio a Pila, in Valle d’Aosta, fuori dalle piste del comprensorio, a una quota di circa 2.500 metri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto è intervenuto in elicottero il Soccorso Alpino valdostano, dopo che ai pisteurs era stato segnalato che la massa di neve aveva sepolto una persona. I soccorritori giunti sul posto non hanno però trovato nessuno. Il fronte della valanga era di circa 50 metri.

Per la giornata di domani, mercoledì 25 dicembre, il grado di pericolo valanghe al di fuori delle piste controllate è 3-marcato sopra i 2.200 metri in Val Veny, Valgrisenche, La Salle Morgex, Val Ferret, Val di La Thuile, Gran San Bernardo Ollomont, Bassa e Media Valpelline e 2-moderato al di sotto. È 3-marcato sopra al limite del bosco, e 1-debole al di sotto, in gran parte del resto del territorio regionale (Cervinia e Alta Valpelline, Testata Saint-Barthelemy, Valle di Cogne, Saint-Pierre e Saint-Nicholas, Valtournenche, Valsavaranche, Introd, Arvier e Aymavilles, Val di Rhemes, Bassa Valtournenche – Chatillon, Testata Gressoney ed Ayas, Testata Val d’Ayas-Saint Jacques, Quart e Nus, Pollein e Saint-Marcel).

