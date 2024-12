Vega-C pronto al decollo, a bordo il satellite Sentinel 1-C

MeteoWeb

Il 4 dicembre 2024, alle 22:20 ora italiana, il razzo Vega-C partirà dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, per portare in orbita il satellite Sentinel-1C. Questo lancio rappresenta un passo importante nel programma europeo Copernicus, che ha l’obiettivo di monitorare e studiare l’ambiente terrestre. Sentinel-1C espanderà le capacità della missione Sentinel-1, utilizzando immagini radar per osservare i cambiamenti globali e supportare una varietà di applicazioni scientifiche e di gestione ambientale.

Il ritorno al volo del razzo Vega-C

Il lancio di Sentinel-1C segna anche il ritorno al volo del razzo europeo Vega-C, un vettore leggero e ad alte prestazioni sviluppato dall’azienda italiana Avio. Il razzo aveva subito un’anomalia nella missione del dicembre 2022, a causa di un problema con l’ugello del motore Zefiro-40. Tuttavia, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha lavorato a stretto contatto con i team di ingegneri per migliorare il motore, che ha recentemente superato con successo due test di accensione. Ciò segna la ripresa delle missioni Vega-C con piena fiducia nelle sue capacità tecniche.

La missione Sentinel-1, un sistema di osservazione completo

Sentinel-1C farà parte della costellazione di satelliti Sentinel-1, che fornisce dati cruciali per il monitoraggio del nostro pianeta. La missione, che comprende due satelliti identici in orbita a 180° di distanza, è progettata per garantire una copertura globale continua e affidabile. Il primo satellite, Sentinel-1A, è stato lanciato nel 2014, mentre Sentinel-1B lo ha seguito nel 2016. Tuttavia, Sentinel-1B ha subito un guasto tecnico nel 2022, interrompendo temporaneamente la costellazione. Sentinel-1C, che sostituirà temporaneamente Sentinel-1B, riporterà la missione alla sua piena operatività. Un futuro satellite, Sentinel-1D, sostituirà Sentinel-1A entro il prossimo anno.

Tecnologia radar avanzata e monitoraggio ambientale

Ogni satellite della serie Sentinel-1, incluso Sentinel-1C, è equipaggiato con un radar ad apertura sintetica (SAR) in banda C, che permette di acquisire immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Questa tecnologia avanzata consente di monitorare fenomeni come la subsidenza del suolo, i movimenti dei ghiacci e le condizioni degli oceani. Inoltre, Sentinel-1C sarà dotato di un nuovo sistema di identificazione automatica (AIS) per il monitoraggio delle navi in mare. Questo sistema, sviluppato dall’Organizzazione Marittima Internazionale, consente di tracciare in tempo reale la posizione e i movimenti delle imbarcazioni, migliorando la sicurezza e la navigazione.

