Venere non ha mai avuto oceani: non ha mai ospitato la vita

Un articolo pubblicato su Nature Astronomy riapre il dibattito sulla storia geologica e atmosferica di Venere, suggerendo che il pianeta potrebbe essere stato asciutto per quasi tutta la sua esistenza. Questo studio non solo sfida la teoria secondo cui Venere potrebbe aver ospitato oceani liquidi nel passato, ma getta anche nuova luce sulla formazione e l’evoluzione dei pianeti terrestri e dei loro ambienti.

Venere: un inferno inospitale, ma un tempo forse diverso?

Venere, il secondo pianeta del Sistema Solare, è noto per le sue condizioni estreme: la sua superficie è un inferno di temperature che superano i 465 °C, sufficienti a fondere il piombo, e una pressione atmosferica 90 volte superiore a quella terrestre. Tuttavia, ciò che rende Venere ancor più enigmatico non è il suo presente, ma il suo passato: il pianeta potrebbe essere stato un tempo simile alla Terra?

La vicinanza di Venere al Sole, il suo diametro comparabile a quello terrestre e la sua densità hanno portato gli scienziati a ipotizzare che potesse essere il “gemello” del nostro pianeta. Tuttavia, le evidenze scientifiche raccolte finora suggeriscono una storia molto diversa. A differenza della Terra e persino di Marte, dove tracce di acqua liquida passata sono evidenti nelle formazioni geologiche, Venere non mostra segni chiari di erosione o sedimentazione dovute alla presenza di acqua sulla sua superficie.

Per anni, i ricercatori hanno dibattuto se Venere sia sempre stato un pianeta secco e inabitabile o se, in una fase primordiale della sua evoluzione, possa aver ospitato oceani liquidi, diventando in seguito un ambiente ostile.

Un’indagine chimica sull’atmosfera di Venere

Per affrontare questa domanda, un gruppo di scienziati guidati da Tereza Constantinou ha intrapreso uno studio dettagliato sull’atmosfera del pianeta. L’atmosfera di Venere, composta principalmente da anidride carbonica (96,5%) e con tracce di azoto e altri gas, rappresenta una finestra sulla sua evoluzione geologica e vulcanica.

Secondo lo studio, il contenuto di gas atmosferici è strettamente legato ai processi vulcanici che caratterizzano l’interno del pianeta. Utilizzando modelli chimici avanzati, Constantinou e il suo team hanno ricostruito il possibile contenuto di acqua e idrogeno nell’interno di Venere. Il risultato è stato chiaro: l’interno del pianeta è sorprendentemente povero di idrogeno, un elemento fondamentale per la presenza di acqua.

La mancata formazione degli oceani

La carenza di idrogeno nell’interno suggerisce che Venere potrebbe non aver mai avuto le condizioni necessarie per formare oceani liquidi. I ricercatori ipotizzano che qualsiasi quantità di acqua presente nell’atmosfera primordiale sia rimasta sotto forma di vapore a causa delle elevate temperature superficiali. Questo vapore, incapace di condensarsi e formare laghi o oceani, sarebbe gradualmente sfuggito nello spazio attraverso processi di fuga atmosferica, lasciando il pianeta arido.

Questo scenario è corroborato da un’altra evidenza: l’assenza di formazioni geologiche che indichino un’erosione causata dall’acqua, come letti di fiumi o depositi sedimentari. La superficie di Venere, dominata da vaste pianure laviche e formazioni vulcaniche, suggerisce che l’attività vulcanica abbia giocato un ruolo predominante nella sua storia, rendendo il pianeta un mondo dominato da gas serra e fenomeni estremi.

Venere e la ricerca di mondi abitabili

Le implicazioni di questa scoperta vanno oltre Venere. I risultati dello studio offrono un nuovo paradigma per comprendere la formazione e l’evoluzione dei pianeti terrestri, sia nel nostro Sistema Solare che altrove.

Gli esopianeti, ossia i pianeti al di fuori del nostro Sistema Solare, che presentano caratteristiche simili a Venere, potrebbero anch’essi essere privi di acqua liquida e, di conseguenza, inabitabili. Questo fatto restringe ulteriormente le possibilità di trovare mondi abitabili, sottolineando quanto siano uniche le condizioni che hanno permesso alla Terra di sviluppare e sostenere la vita.

Gli scienziati suggeriscono che Venere rappresenti un “archetipo” per comprendere i cosiddetti “esopianeti venusiani”, mondi con atmosfere dense e condizioni climatiche estreme.

L’importanza delle missioni future

Nonostante le numerose scoperte, Venere rimane un enigma. Missioni spaziali recenti e future promettono di fornire dati cruciali per approfondire la nostra comprensione del pianeta. Tra queste, la missione VERITAS della NASA e EnVision dell’Agenzia Spaziale Europea saranno fondamentali per mappare la superficie di Venere, studiarne la composizione atmosferica e comprendere meglio i suoi processi geologici.

In particolare, queste missioni si concentreranno su aspetti come la tettonica del pianeta, la sua attività vulcanica e l’evoluzione della sua atmosfera. L’obiettivo è rispondere a domande fondamentali: perché Venere è così diverso dalla Terra, nonostante le somiglianze iniziali? È possibile che il pianeta abbia attraversato un periodo di abitabilità prima di diventare un mondo infernale?

Venere e la rarità della Terra

Le nuove evidenze sulla storia di Venere rafforzano l’idea che la Terra sia un’anomalia cosmica. La presenza di acqua liquida, l’atmosfera relativamente stabile e la temperatura compatibile con la vita sono risultati di un delicato equilibrio tra diversi fattori.

Venere, con il suo passato misterioso e il presente ostile, ci ricorda quanto fragile possa essere il confine tra abitabilità e inabitabilità. Il pianeta, un tempo forse nostro gemello, rappresenta ora un monito su come condizioni estreme possano trasformare un mondo, rendendolo inadatto alla vita come la conosciamo.

Uno sguardo al futuro

Mentre gli scienziati continuano a esplorare i segreti di Venere, una cosa è certa: la sua storia geologica e atmosferica offre lezioni preziose sulla formazione dei pianeti e sull’unicità della Terra. Venere non è solo un pianeta inospitale; è un laboratorio naturale per comprendere i confini dell’abitabilità planetaria e le dinamiche che modellano i mondi nel cosmo.

Con ogni nuova scoperta, il pianeta più vicino alla Terra ci invita a riflettere sul nostro posto nell’universo e sulle straordinarie circostanze che hanno permesso alla vita di prosperare sul nostro pianeta blu. Venere, con il suo fascino e i suoi misteri, rimane una chiave fondamentale per decifrare i segreti dei mondi lontani e delle loro possibilità di ospitare la vita.

