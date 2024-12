Vento forte: 150 persone bloccate in alta Valsesia

MeteoWeb

Centocinquanta sciatori ed escursionisti sono bloccati dal forte vento che impedisce il funzionamento degli impianti a fune ad Alagna (Vercelli), in alta Valsesia. Un gruppo di persone – informa il Soccorso Alpino e Speleologico piemontese – si trova presso la stazione degli impianti del Passo dei Salati, dove la società che gestisce le piste ha iniziato il trasporto a valle utilizzando i mezzi battipiste. Si registrano difficoltà a valle, tra Pianalunga e Alagna, dove la neve non è sufficiente per il trasporto con i gatti delle nevi e la presenza di ghiaccio sulle strade di servizio impedisce l’accesso con i mezzi su ruote. I soccorritori si stanno occupando dell’evacuazione delle persone a piedi fino al punto in cui possono essere caricate sui fuoristrada in direzione del fondovalle. Al momento – precisa il Soccorso Alpino – non ci sono situazioni critiche.

Tutte le persone rimate bloccate in Valsesia “sono in buona salute e serene“, precisano i soccorritori, e le operazioni stano procedendo in collaborazione tra il Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i gestori degli impianti a fune.

