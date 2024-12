Vento furioso, forte mareggiata in corso sul litorale romano

MeteoWeb

Una forte mareggiata, con onde di oltre 2 metri, sta colpendo il litorale romano dalla notte. Si tratta della 4ª decisa mareggiata della stagione autunnale che, nelle ultime settimane, si abbatte sulla costa che va da Ostia sino a Fregene, passando per Fiumicino e Focene. Il vento forte, con punte di 90 km/h, ha rovesciato, a Fiumicino, 3 maxi installazioni natalizie luminose su via Torre Clementina, lungo il porto canale.

