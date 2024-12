Forte vento nel Viterbese: alberi caduti, strade bloccate e interventi straordinari dei soccorritori

MeteoWeb

Vigili del fuoco e forze dell’ordine al lavoro per i vari danni causa dal forte vento che si sta abbattendo da due giorni su tutta la Tuscia. A Montefiascone, ieri pomeriggio la strada che porta sul lungolago di Bolsena è stata interdetta al traffico per 6 ore a causa di un grosso albero che per il vento è caduto ostruendo entrambe le carreggiate. Sul posto oltre ai caschi rossi, i carabinieri, ei volontari della protezione civili anche i tecnici dell’Enel che hanno dovuto prima disattivare la linea elettrica che la pianta aveva tranciato nella sua caduta, per poi ripristinarla con una provvisoria. Per rimuovere il grosso tronco à dovuto intervenire una gru dei vigili del fuoco. Altro intervento al chilometro 3.500 della SP Ronciglionese, dove la caduta di altri alberi sulla strada ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Civita Castellana, che hanno dovuto lavorare varie ore per ripristinare la viabilità. Sul posto anche i carabinieri forestali di Caprarola.

Infine, questa notte a Bagnaia, frazione di Viterbo, i carabinieri del Norm sono intervenuti per mettere in sicurezza una piscina esterna di oltre 6 metri che a causa delle forti raffiche si era sganciata dalle cinghie di sicurezza, finendo addosso a varie macchine che erano parcheggiate nel circondario.

