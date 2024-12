Viaggi interplanetari e sicurezza: eseguito esperimenti cruciale sulla ISS

MeteoWeb

I cosmonauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno completato l’esperimento scientifico “BTN-Neutron-2“, dedicato allo studio dello spettro energetico dei neutroni sia all’interno che all’esterno della Stazione: lo ha riferito Ivan Vagner, corrispondente speciale di TASS e cosmonauta di Roscosmos.

Questo esperimento, cruciale per la sicurezza delle future missioni spaziali, include anche l’analisi delle proprietà di diversi materiali. L’obiettivo è sviluppare metodi di protezione avanzati contro le radiazioni, un fattore determinante per garantire la sicurezza degli equipaggi in missioni prolungate, come quelle previste verso la Luna e Marte.

I risultati potrebbero aprire nuove prospettive nell’ingegneria dei materiali, contribuendo a progettare “scudi” più efficaci contro i pericoli spaziali, rendendo così i viaggi interplanetari più sicuri e sostenibili. Un passo avanti verso la colonizzazione dello Spazio profondo.

