Violenta tempesta in California: onde di 10 metri e gravi danni, un morto e 2 dispersi

MeteoWeb

La costa della California è in stato di allerta dopo che una violenta tempesta ha provocato la morte di un uomo, la scomparsa di altre 2 persone e il crollo parziale di un molo, che ha trascinato 3 persone nell’Oceano Pacifico. Mentre proseguono le ricerche, le autorità continuano a monitorare una situazione critica.

Onde fino a 10 metri e rischi per la popolazione

Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha avvertito della presenza di onde pericolose e di grandi dimensioni, che hanno raggiunto altezze fino a 10,7 metri (35 piedi). L’allarme per il moto ondoso intenso, che era stato emesso per la Vigilia di Natale, è terminato lunedì alle 18, ma il pericolo persiste. “Onde di grandi dimensioni possono colpire la spiaggia all’improvviso, trascinando le persone in mare da rocce, moli e spiagge,” ha spiegato il NWS in un bollettino.

A Santa Cruz, una delle aree più colpite, gran parte delle spiagge sono state chiuse a causa dell’inondazione e dei detriti portati dalla mareggiata. La città ha inviato un messaggio d’emergenza ai residenti martedì mattina, invitandoli a evitare tutte le spiagge e le aree costiere, inclusi moli e scogliere. Le autorità locali temono ulteriori danni al molo municipale, già parzialmente crollato lunedì.

Crollo del molo e pericolo per le imbarcazioni

Il molo di Santa Cruz, attualmente sottoposto a lavori di ristrutturazione da 4 milioni di dollari dopo le tempeste distruttive dello scorso inverno, ha subito un grave danno con il crollo di circa 45 metri (150 piedi) della sua estremità. Tre persone sono finite in mare durante l’incidente: 2 sono state salvate dai bagnini e una terza è riuscita a mettersi in salvo nuotando. Fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito.

Le autorità stimano che parte dei piloni del molo, ognuno dei quali pesa centinaia di kg, siano ora in acqua, rappresentando un serio pericolo per le imbarcazioni a causa delle onde potenti che li spingono.

Vittime e dispersi lungo la costa

A Watsonville, un uomo è morto lunedì mattina dopo essere rimasto intrappolato sotto i detriti a Sunset State Beach. Un altro uomo è stato presumibilmente trascinato in mare dalla forte risacca a Marina State Beach, circa 21 km a Sud di Watsonville. Le condizioni proibitive del mare hanno costretto i soccorritori a interrompere le ricerche poche ore dopo. Più a Sud, nella baia di Carmel, un uomo è scomparso lunedì dopo essere stato visto mentre cadeva dagli scogli a Pebble Beach. Le autorità ritengono improbabile trovarlo vivo a causa delle condizioni avverse dell’oceano.

Infine, al largo della penisola di Palos Verdes, a Sud di Los Angeles, la Guardia Costiera sta cercando 2 persone dopo che la loro imbarcazione è stata trovata capovolta. La coppia era stata segnalata come dispersa lunedì.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.