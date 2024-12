Volkswagen, fuga di dati colpisce 800.000 veicoli elettrici: esposti GPS e contatti personali

MeteoWeb

Una fuga di dati di proporzioni preoccupanti ha coinvolto oltre 800.000 veicoli elettrici del gruppo Volkswagen, rivelando informazioni sensibili degli utenti sul web. La notizia, riportata da Der Spiegel, ha messo in luce gravi vulnerabilità nella sicurezza del software sviluppato da Cariad, la divisione informatica del colosso automobilistico tedesco. Tra i dati esposti figurano localizzazioni GPS dettagliate e contatti personali, sollevando serie preoccupazioni sulla privacy degli utenti. La fuga di dati, rimasta inosservata per mesi, ha interessato modelli di veicoli di marchi come Volkswagen, Audi, Seat e Škoda. Informazioni sensibili, come nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono e posizioni GPS, erano archiviate su un server Amazon Cloud configurato in modo errato. Tale configurazione ha permesso l’accesso non autorizzato a chiunque avesse competenze tecniche adeguate. E’ quanto riferito anche da DDay.

Tra i veicoli coinvolti, i modelli ID.3 e ID.4 hanno rivelato registri precisi delle localizzazioni, inclusi gli orari di parcheggio e i luoghi visitati. La violazione non ha risparmiato nemmeno entità istituzionali, come il partito politico dei Verdi tedeschi. Il parlamentare Nadja Weippert ha scoperto che i suoi movimenti erano stati tracciati con precisione, sottolineando i rischi per la sicurezza nazionale oltre che per la privacy individuale.

La risposta di Cariad e le critiche

Cariad ha confermato l’incidente, spiegando che l’errore è stato segnalato il 26 novembre 2024 dall’associazione Chaos Computer Club. La vulnerabilità sarebbe stata corretta lo stesso giorno. L’azienda ha inoltre dichiarato che i dati trafugati non includevano password o dettagli di pagamento e che nessun veicolo o servizio è stato direttamente compromesso. Tuttavia, queste dichiarazioni non sono bastate a placare le polemiche. Molti osservatori criticano la mancanza di misure preventive e di una gestione proattiva della sicurezza informatica. La violazione evidenzia carenze strutturali nell’infrastruttura tecnologica di Volkswagen, che ciclicamente si trova al centro di controversie simili.

Una questione di priorità per l’intero settore

Il caso Volkswagen non è un episodio isolato. In passato, fughe di dati hanno colpito anche altri grandi gruppi automobilistici come Toyota e Hyundai. Questi incidenti sottolineano la necessità di un cambiamento radicale nell’approccio alla cybersecurity nel settore automotive. In un contesto in cui i veicoli sono sempre più connessi e raccolgono informazioni dettagliate sui loro utenti, la protezione dei dati deve diventare una priorità assoluta. La fiducia dei consumatori è in gioco, e le aziende devono investire in soluzioni robuste per evitare che simili episodi si ripetano.

Il caso Volkswagen rappresenta un campanello d’allarme non solo per l’azienda, ma per l’intera industria automobilistica. La digitalizzazione porta con sé enormi opportunità, ma anche sfide altrettanto grandi. Affrontarle con competenza e tempestività è ormai imprescindibile per garantire sicurezza, affidabilità e rispetto della privacy degli utenti.

