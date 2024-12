Volkswagen, trattative serrate nella notte: la strada verso un accordo è ancora in salita

MeteoWeb

La notte è stata lunga e intensa negli uffici della Volkswagen. Le trattative tra il colosso automobilistico tedesco e il sindacato IG Metall sono proseguite fino alle prime luci dell’alba, con l’obiettivo di raggiungere un accordo sul nuovo contratto collettivo di lavoro. Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, le parti sembrano avvicinarsi a una soluzione di compromesso. La direzione aziendale avrebbe mostrato una certa flessibilità, rinunciando all’ipotesi di chiudere stabilimenti in Germania. In cambio, i lavoratori dovrebbero accettare alcune riduzioni salariali, rinunciando a bonus e altri benefit. Per ottimizzare ulteriormente i costi di produzione, Volkswagen starebbe valutando di trasferire la produzione della celebre Golf dal suo storico stabilimento di Wolfsburg al Messico. Inoltre, si ipotizza l’interruzione della produzione di veicoli elettrici nello stabilimento di Zwickau.

Nonostante questi segnali positivi, la strada verso un accordo definitivo è ancora in salita. Se le parti non riusciranno a trovare un punto d’incontro, il rischio di scioperi a partire dal prossimo gennaio è molto alto. I circa 130.000 dipendenti Volkswagen sono infatti determinati a difendere i propri diritti ed a garantire la sostenibilità degli stabilimenti tedeschi. Le prossime ore saranno decisive per il futuro del gruppo automobilistico e per l’intero settore manifatturiero tedesco. Gli occhi di tutta Europa sono puntati su Wolfsburg, in attesa di capire se le parti riusciranno a trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.