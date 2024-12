Volocopter fallisce: il sogno degli aerotaxi elettrici interrompe il volo

MeteoWeb

Il produttore di taxi volanti Volocopter, con sede a Bruchsal nel Baden-Württemberg, ha ufficialmente dichiarato il fallimento. L’azienda, che ha cercato di aprire la strada al futuro della mobilità aerea urbana con i suoi aerei completamente elettrici, non ha ancora ricevuto il certificato di omologazione dalla Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) per l’utilizzo dei suoi velivoli in voli passeggeri, un’autorizzazione che sarebbe dovuta arrivare entro il 2025.

“L’azienda ora ha bisogno di finanziamenti che le consentano di compiere gli ultimi passi per entrare nel mercato“, ha dichiarato Tobias Wahl, curatore fallimentare del caso. Nonostante le difficoltà, Volocopter contava circa 650 dipendenti nel 2024, un segno del suo impegno nella realizzazione di una rivoluzione nei trasporti aerei.

