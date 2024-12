Wisdom, l’Albatros leggendario: depone un uovo a 74 anni

MeteoWeb

Alla straordinaria età di almeno 74 anni, Wisdom, un’albatros di Laysan (Phoebastria immutabilis), ha compiuto un nuovo incredibile passo nella sua già leggendaria esistenza: ha deposto un uovo. Wisdom è l’uccello inanellato più anziano al mondo, riconoscibile dal codice Z333 inciso sull’anello che porta alla zampa, applicato per la prima volta nel lontano 1956 dall’ornitologo Chandler Robbins. All’epoca, l’albatros aveva almeno cinque anni, età minima per iniziare a riprodursi, rendendo dunque possibile che sia ancora più anziana di quanto si stimi.

Ogni anno, con straordinaria costanza, Wisdom ritorna nello stesso nido sull’atollo di Midway, nel cuore dell’Oceano Pacifico, per riprodursi. Questo rituale annuale è stato solo temporaneamente interrotto nel 2021, quando il suo storico compagno, Akeakamai, non fece più ritorno. Dopo aver trascorso qualche anno in solitudine, Wisdom lo scorso inverno ha trovato un nuovo compagno e ha ripreso la sua attività riproduttiva. Ora, i due stanno accudendo un uovo che, se tutto andrà bene, si schiuderà tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, aggiungendo un altro capitolo a questa storia eccezionale.

La vita di Wisdom è un testamento alla resilienza e alla forza della natura. Dal 1956, ha deposto almeno 50 uova e cresciuto più di 35 figli, affrontando migliaia di chilometri di volo sopra l’oceano ogni anno. In totale, si stima che abbia percorso oltre 4,8 milioni di chilometri, una distanza che equivale a sei viaggi andata e ritorno tra la Terra e la Luna o a 120 volte la circonferenza terrestre. Il suo anello, sottoposto all’usura del tempo, è stato sostituito sei volte nel corso degli anni. Chandler Robbins, l’uomo che la inanellò, è deceduto nel 2017 all’età di 99 anni, ma la sua longeva scoperta continua a fare storia.

La presenza di Wisdom abbraccia eventi storici che hanno segnato l’umanità: era già in volo quando i sovietici costruirono il muro di Berlino, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede sulla Luna e quando lo tsunami del 2011, generato dal devastante terremoto in Giappone, sconvolse l’atollo di Midway. La sua esistenza è diventata il simbolo di uno dei progetti di ricerca ornitologica più lunghi della storia, rappresentando non solo la sua specie, ma l’intero regno animale. Wisdom incarna un nuovo modo di guardare agli animali, non più visti come semplici rappresentanti di una specie, ma come individui con storie uniche.

Questo straordinario albatros ha superato non solo le aspettative di longevità della sua specie, ma ha anche dimostrato un’eccezionale capacità di adattamento e resilienza. La sua storia continua ad affascinare e ispirare, ricordandoci la complessità e la bellezza del mondo naturale, capace di sorprendenti manifestazioni di forza e perseveranza.

