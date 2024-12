Zero detriti in orbita al 2030, Avio firma la “Zero debris charter” dell’ESA

MeteoWeb

Avio ha firmato la “Zero debris charter” dell’ESA, la revisione delle linee guida interne dell’agenzia per la mitigazione dei detriti spaziali. “Avio è pienamente impegnata per un ambiente spaziale a zero detriti – commenta Marino Fraginito, Chief Commercial Officer di Avio – I razzi della famiglia Vega sono progettati per deorbitare sistematicamente tutti i componenti dopo il lancio, incluso lo stadio superiore Avum, che esegue regolarmente una manovra di rientro per lasciare l’orbita dopo il rilascio del carico utile. Siamo tra i pochissimi produttori e fornitori di servizi di lancio al mondo a implementare una strategia di rientro per tutte le missioni. Siamo molto soddisfatti di aver firmato la Zero Debris Charter con l’ESA, che testimonia l’importanza fondamentale che attribuiamo a un ambiente spaziale pulito, condizione indispensabile per un utilizzo sostenibile dello spazio a beneficio dell’intera umanità“.

