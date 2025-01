Il 1° gennaio 1449 nasceva Lorenzo il Magnifico, “l’ago della bilancia” della politica italiana

MeteoWeb

Il 1° gennaio 1449, a Firenze, veniva alla luce Lorenzo de’ Medici, passato alla storia come “il Magnifico“. Nipote di Cosimo il Vecchio e figlio di Pietro de’ Medici e Lucrezia Tornabuoni, Lorenzo crebbe in un ambiente che univa potere politico e cultura umanistica. Già da giovanissimo si distinse per la sua abilità diplomatica, assumendo un ruolo centrale nella politica italiana e consolidando il dominio della sua famiglia su Firenze.

Divenuto signore di Firenze nel 1469, Lorenzo lavorò per trasformare l’ordinamento interno dello Stato e rafforzare la posizione della città come arbitro della politica italiana. La sua abilità diplomatica gli valse il titolo di “ago della bilancia”, attribuitogli da Francesco Guicciardini. Tra i suoi successi spicca la gestione della crisi scatenata dalla congiura dei Pazzi, durante la quale Lorenzo sopravvisse a un tentativo di assassinio e guidò Firenze contro il Papa Sisto IV e i suoi alleati. La pace con il Regno di Napoli, negoziata nel 1479, segnò un punto di svolta, rafforzando il prestigio di Firenze.

Lorenzo non fu solo un politico straordinario, ma anche un mecenate di eccezionale generosità. Sotto il suo patrocinio, artisti come Botticelli e Michelangelo fiorirono, facendo di Firenze il centro del Rinascimento. Inoltre, si dedicò alla poesia, componendo opere come le Rime e l’Ambra.

Alla sua morte, nel 1492, Lorenzo lasciò un’eredità politica e culturale ineguagliabile. Tuttavia, la sua scomparsa segnò anche l’inizio di un periodo di instabilità per Firenze e per l’Italia, che persero una delle figure più influenti del XV secolo.

