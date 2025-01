Il 1° gennaio 1502 viene raggiunta da Amerigo Vespucci la zona dove oggi sorge Rio de Janeiro

MeteoWeb

Il 1° gennaio 1502 l’esploratore italiano Amerigo Vespucci giunse in una regione che oggi ospita la città di Rio de Janeiro, una delle metropoli più celebri del Brasile. Durante il suo secondo viaggio nel Nuovo Mondo, Vespucci navigò lungo la costa sudamericana, documentando le sue osservazioni geografiche e contribuendo in modo significativo alla cartografia dell’epoca.

Quando Vespucci raggiunse quella che sarebbe poi diventata la Baía de Guanabara, fu colpito dalla bellezza e dalla vastità del paesaggio, attribuendo al luogo un grande valore geografico. Questo approdo, avvenuto il 1° gennaio, segna una delle prime esplorazioni documentate della zona che oggi è conosciuta per le sue famose spiagge, il Cristo Redentore e il Carnevale. In realtà, Vespucci non intendeva fondare una colonia, ma la sua descrizione accurata della costa contribuì alla crescente conoscenza europea delle terre americane.

Anche se fu una tappa relativamente breve del suo viaggio, l’approdo di Vespucci a Rio de Janeiro divenne una pietra miliare nella storia delle esplorazioni, poiché le sue osservazioni cartografiche furono fondamentali per una corretta comprensione della geografia delle Americhe, unendo il Vecchio e il Nuovo Mondo in modi che avrebbero plasmato le future esplorazioni.

