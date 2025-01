Il 1° gennaio 1801 Giuseppe Piazzi scopre il primo pianeta nano, Cerere

MeteoWeb

Il 1° gennaio 1801 l’astronomo italiano Giuseppe Piazzi compì una scoperta che avrebbe segnato una svolta importante nella storia dell’astronomia: identificò Cerere, il primo corpo celeste che sarebbe stato successivamente classificato come pianeta nano. Piazzi osservò Cerere per la prima volta dal suo osservatorio di Palermo, inizialmente ritenendolo un asteroide, una nuova categoria di oggetti celesti in quel periodo.

Cerere si trovava tra le orbite di Marte e Giove, nella regione oggi conosciuta come la Fascia degli Asteroidi. La scoperta di Piazzi suscitò grande interesse nella comunità scientifica dell’epoca. Cerere aveva infatti una dimensione che lo rendeva visibile attraverso i telescopi dell’epoca, ma non abbastanza grande da essere considerato un vero pianeta. Fu solo più tardi, con l’evoluzione delle conoscenze astronomiche, che il corpo fu ridefinito come pianeta nano, una categoria introdotta dalla scoperta di Plutone e degli altri corpi simili.

