L’11 gennaio 1935 Amelia Earhart è la prima donna a volare in solitaria dalle Hawaii alla California

L’11 gennaio 1935 Amelia Earhart entrò nella storia dell’aviazione diventando la prima donna a volare in solitaria dalle Hawaii alla California. L’impresa, lunga oltre 3.800 km, rappresentava una sfida straordinaria per l’epoca, sia per le limitazioni tecnologiche degli aerei, sia per i pericoli legati al volo sull’oceano Pacifico.

Decollando da Honolulu, Earhart pilotò il suo Lockheed Vega attraverso cieli imprevedibili, affrontando venti contrari, tempeste e un viaggio lungo 18 ore. La precisione della navigazione era fondamentale: una deviazione minima avrebbe potuto significare l’atterraggio in mare aperto senza possibilità di salvataggio. Earhart atterrò infine a Oakland, in California, ricevendo un’accoglienza trionfale e consolidando la sua fama come una delle figure più importanti dell’aviazione.

Questa impresa segnò un punto di svolta, non solo per il progresso tecnologico e la sicurezza nell’aviazione, ma anche per il ruolo delle donne in settori considerati tradizionalmente maschili. Amelia Earhart dimostrò che coraggio e determinazione potevano abbattere barriere di genere, ispirando generazioni di donne a perseguire i propri sogni.

