Il 12 gennaio 1848 inizia la Rivoluzione siciliana

Il 12 gennaio 1848, nella città di Palermo, scoppiò una rivolta che avrebbe acceso una delle pagine più significative del Risorgimento italiano: la Rivoluzione siciliana del 1848. Proprio in quel giorno, simbolicamente scelto per coincidere con il compleanno di Re Ferdinando II di Borbone, il popolo siciliano si ribellò contro il giogo del Regno delle Due Sicilie, reclamando libertà e autonomia.

La Sicilia, da tempo oppressa da una gestione centralista e autoritaria, divenne il primo epicentro di una serie di moti rivoluzionari che avrebbero attraversato l’Europa nel cosiddetto “anno delle rivoluzioni”. Guidata da leader come Ruggero Settimo e con il sostegno di una borghesia liberale, l’insurrezione portò alla proclamazione di un governo indipendente e alla restaurazione della Costituzione del 1812, ispirata ai principi del liberalismo.

La rivoluzione siciliana fu un laboratorio politico per l’intero movimento unitario italiano, ma il suo successo durò poco: nel maggio 1849, le truppe borboniche ripresero il controllo dell’isola. Tuttavia, il sacrificio dei siciliani non fu vano. L’eco della loro lotta risuonò in tutto il continente, alimentando lo spirito risorgimentale.

