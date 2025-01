Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 il terremoto del Belice, una ferita ancora aperta

MeteoWeb

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968, un violento terremoto magnitudo 6.5 colpì la Sicilia occidentale, devastando la Valle del Belice e segnando profondamente il dopoguerra italiano. Gibellina, Montevago, Poggioreale e Salaparuta furono rase al suolo, mentre molti altri centri subirono danni irreparabili. Il bilancio fu tragico: 296 morti, oltre 1.000 feriti e quasi 100.000 persone senza casa.

La catastrofe mise in evidenza la fragilità delle abitazioni rurali e l’assenza di misure antisismiche. Con l’economia locale basata sull’agricoltura, i danni infrastrutturali aggravarono la già difficile situazione. La gestione dell’emergenza fu complessa, tra ritardi nei soccorsi e migliaia di sfollati costretti all’emigrazione. La popolazione colpita si mobilitò, chiedendo interventi concreti: nel marzo 1968, i terremotati si unirono agli studenti a Roma per esigere dal governo una legge per la ricostruzione.

La rinascita del Belice fu lenta e controversa. Alcuni centri abitati vennero ricostruiti in luoghi distanti, ignorando le esigenze degli abitanti. Tuttavia, il territorio si trasformò in un laboratorio culturale: artisti come Alberto Burri donarono opere straordinarie, tra cui il “Grande Cretto”, che avvolge le rovine di Gibellina come un monumento alla memoria, simbolo di resilienza e speranza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.