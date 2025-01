Il 15 gennaio 2009 il “Miracolo sull’Hudson”

MeteoWeb

Il 15 gennaio 2009 un evento straordinario di sopravvivenza e abilità ha avuto luogo nei cieli di New York. Il volo US Airways 1549, un Airbus A320 in rotta da LaGuardia a Charlotte, ha subito un ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson dopo un guasto ai motori. All’improvviso, poco dopo il decollo, gli uccelli hanno colpito i motori dell’aereo, provocando un’immediata perdita di potenza e mettendo in pericolo la vita dei 155 passeggeri a bordo.

Il capitano Chesley “Sully” Sullenberger, con oltre 40 anni di esperienza, e il primo ufficiale Jeffrey Skiles hanno dovuto prendere una decisione critica in pochi secondi. Dopo aver tentato senza successo di riaccendere i motori, Sully ha scelto di dirigersi verso l’acqua, rimanendo calmo e preciso nel controllo del velivolo. Il miracolo si è concretizzato quando l’aereo è riuscito a toccare l’acqua senza causare vittime.

L’incidente, divenuto famoso come “Miracolo sull’Hudson“, ha messo in luce l’importanza delle competenze dei piloti, delle procedure di emergenza e della prontezza mentale. La vicenda ha anche sollevato domande sulla sicurezza del volo, portando a un riesame delle normative e delle tecniche di gestione delle emergenze aeree.

