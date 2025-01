Un destino segnato: il 16 gennaio 2003 lo Space Shuttle Columbia decolla per l’ultima volta

MeteoWeb

Il 16 gennaio 2003 lo Space Shuttle Columbia decollò dal Kennedy Space Center per la missione STS-107, destinata a essere l’ultima. Questo volo, che avrebbe dovuto durare 16 giorni, aveva come obiettivo la conduzione di esperimenti scientifici in microgravità. A bordo della navetta spaziale c’erano 7 astronauti, tra cui Ilan Ramon, il primo astronauta israeliano, che rappresentava un simbolo di speranza per la cooperazione internazionale nello Spazio.

Durante il volo, vennero completati una serie di esperimenti di ricerca spaziale in vari campi, tra cui la biologia, la fisica dei fluidi e le scienze dei materiali. Tuttavia, il 1° febbraio 2003, al rientro in atmosfera, il veicolo si disintegrò tragicamente sopra il Texas. L’incidente avvenne a causa di un danno subito durante il lancio: un pezzo di schiuma isolante si staccò dal serbatoio esterno e colpì una delle ali del Columbia, compromettendo la protezione termica necessaria per resistere alle alte temperature del rientro.

La tragedia dello Space Shuttle Columbia portò a una lunga indagine, che concluse con importanti cambiamenti nei protocolli di sicurezza delle missioni spaziali. La perdita dei 7 astronauti segnò un doloroso capitolo nella storia della NASA e sottolineò i pericoli insiti nelle missioni spaziali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.