Il 2° gennaio il lancio di Luna 1, la prima sonda ad abbandonare l’orbita terrestre

Il 2 gennaio 1959 l’Unione Sovietica lanciò con successo la sonda Luna 1, la prima missione spaziale a uscire dall’orbita terrestre, segnando un importante passo verso l’esplorazione della Luna e oltre. Il razzo, progettato per studiare il campo magnetico lunare e le radiazioni cosmiche, è stato il primo veicolo spaziale a raggiungere la velocità necessaria per sfuggire alla gravità terrestre.

La Luna 1, conosciuta inizialmente come “Mechta“, fu lanciata dal cosmodromo di Baikonur a bordo di un razzo Vostok. Sebbene la sonda non sia riuscita a entrare in orbita lunare come previsto e abbia superato la Luna, finendo nel vuoto dello Spazio interplanetario, il suo lancio ha rappresentato una vittoria simbolica della corsa spaziale tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Il successo di Luna 1 aprì la strada a future missioni lunari sovietiche e internazionali, contribuendo in modo determinante all’avanzamento della scienza spaziale.

