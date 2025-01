Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato in Cina

MeteoWeb

L’agenzia meteorologica nazionale ha affermato che il 2024 in Cina è stato il più caldo mai registrato: “Nell’anno appena conclusosi, il 2024, la temperatura media nazionale è stata di 10,92°C, 1,03 gradi in più rispetto alla media e l’anno più caldo dall’inizio delle rilevazioni complete nel 1961“, si legge in una nota. “I 4 anni più caldi di sempre sono stati gli ultimi 4 anni, mentre tutti i primi 10 anni più caldi dal 1961 si sono verificati nel XXI secolo“, ha affermato l’ufficio meteorologico.

In Cina, lo scorso anno, decine di persone sono morte e migliaia sono state evacuate durante le inondazioni che hanno colpito il Paese. Secondo il colosso assicurativo Swiss Re con sede a Zurigo, nel 2024 le calamità naturali nel mondo hanno causato perdite economiche per 310 miliardi di dollari.

