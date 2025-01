Ambiente, 25 Paesi si uniscono nella lotta contro l’inquinamento da plastica

MeteoWeb

La Global Plastic Action Partnership (GPAP) del World Economic Forum ha recentemente accolto sette nuovi membri – Angola, Bangladesh, Gabon, Guatemala, Kenya, Senegal e Tanzania – portando la sua rete globale focalizzata sull’impatto a 25 Paesi con una popolazione combinata di oltre 1,5 miliardi di persone. Questo segna una pietra miliare nella lotta contro l’inquinamento da plastica e consolida la GPAP come la più grande iniziativa globale dedicata ad affrontare le cause alla radice e a promuovere un’economia circolare della plastica in tutto il mondo. La comunità in crescita continuerà a guidare le soluzioni sistemiche alle sfide chiave, come l’avanzamento dei materiali sostenibili, il rafforzamento dei sistemi di riciclaggio, la lotta alle emissioni di gas serra e altro ancora.

I sette nuovi Paesi apportano nuovo slancio e nuove prospettive alla missione di GPAP, che consiste nell’amplificare l’impatto, consentire la condivisione di best practice e rafforzare gli sforzi nazionali e internazionali per ridurre l’inquinamento da plastica.

L’elemento centrale del modello GPAP sono le Roadmap d’azione nazionali – strategie su misura, specifiche per Paese, informate dall’esperienza collettiva della rete. Queste hanno già mobilitato 3,1 miliardi di dollari in investimenti, creato posti di lavoro più sicuri per i lavoratori informali dei rifiuti e sostenuto i Paesi nel raggiungimento di progressi misurabili in materia di sostenibilità e resilienza climatica.

“Il raggiungimento di questa pietra miliare di 25 Paesi non è solo una celebrazione di numeri, ma una testimonianza della crescente determinazione globale ad affrontare una delle sfide più urgenti del mondo”, ha dichiarato Clemence Schmid, Direttore del GPAP, World Economic Forum. “Queste partnership non sono solo simboliche, ma rappresentano impegni concreti per ripensare il modo in cui la plastica viene prodotta, gestita e riutilizzata. Insieme stiamo tracciando un percorso verso un’economia circolare della plastica, a beneficio delle persone e del pianeta”.

L’inquinamento da plastica

I rifiuti di plastica continuano a rappresentare una sfida globale urgente. Con 6 milioni di tonnellate che entrano negli oceani ogni anno e oltre il doppio che inquina la terraferma, i rifiuti di plastica gestiti in modo scorretto stanno alterando gravemente gli ecosistemi, danneggiando la biodiversità e minacciando la salute umana e i mezzi di sussistenza in tutto il mondo. Unendo 25 Paesi sotto un quadro condiviso, il GPAP guiderà l’azione collaborativa e le soluzioni innovative che possono aiutare i Paesi a fermare le perdite di rifiuti di plastica, a passare a materiali sostenibili e a proteggere gli ecosistemi e i mezzi di sussistenza dai suoi impatti negativi a cascata.

L’inquinamento da plastica è anche un contributo significativo al cambiamento climatico, responsabile di circa 1,8 miliardi di tonnellate di emissioni di gas serra all’anno. Le emissioni da discarica, come il metano – oltre 80 volte più potente della CO₂ nel breve termine – possono essere drasticamente ridotte grazie all’approccio sistemico di GPAP alla gestione dei rifiuti.

Promuovendo i sistemi circolari, GPAP intende contribuire a ridurre le emissioni del settore della plastica, favorendo al contempo la crescita economica attraverso i lavori verdi. Si stima che le soluzioni circolari potrebbero creare fino a 6 milioni di posti di lavoro a livello globale entro il 2030, con il settore delle materie plastiche che guiderà gran parte di questa trasformazione. Guardando al futuro, il GPAP continuerà a riunire i Paesi e gli altri stakeholder per costruire un’economia circolare per la plastica attraverso l’intero ciclo di vita e trasformare i materiali di scarto in risorse preziose che possono guidare una crescita economica sostenibile, equa e resiliente per tutti.

