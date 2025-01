Il 31 gennaio 1958 il primo satellite artificiale USA viene lanciato con successo

MeteoWeb

Il 31 gennaio 1958 l’Explorer I, il primo satellite artificiale statunitense, fu lanciato con successo in orbita. Questo evento si inserisce nel contesto della “corsa allo Spazio” durante la Guerra Fredda, una competizione tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica per dominare l’esplorazione spaziale. L’Explorer I, progettato dalla NASA e lanciato dal razzo Juno I, misurava appena 80 cm di lunghezza e pesava circa 30 kg. La sua missione principale era quella di raccogliere dati sui raggi cosmici e sull’ambiente spaziale, informazioni fondamentali per comprendere le condizioni della Terra e dell’atmosfera. Un aspetto significativo della sua missione fu la scoperta delle “Fasce di Van Allen”, due fasce di radiazione intorno alla Terra, che rivelarono la presenza di una barriera protettiva contro le particelle ad alta energia provenienti dal sole e dallo Spazio profondo.

Il successo dell’Explorer I rappresentò un passo cruciale nella conquista dello Spazio e nell’avanzamento della tecnologia dei satelliti. La missione non solo dimostrò la capacità tecnica degli Stati Uniti di competere con l’Unione Sovietica, ma gettò anche le basi per future esplorazioni spaziali e il progresso delle scienze atmosferiche e fisiche.

