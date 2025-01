Il 5 gennaio 1933 iniziava la costruzione del Golden Gate Bridge, il ponte che sfida meteo e terremoti

MeteoWeb

Il 5 gennaio 1933, sulle sponde della baia di San Francisco, ebbe inizio un’impresa ingegneristica destinata a rivoluzionare il panorama dell’ingegneria civile e il modo in cui le infrastrutture vengono concepite. La costruzione del Golden Gate Bridge, uno dei ponti sospesi più iconici del mondo, rappresentò un momento storico di sfida tecnica, coraggio umano e innovazione.

Una visione che diventò realtà

Negli anni ’20 del Novecento, il Golden Gate – lo stretto che collega la baia di San Francisco all’Oceano Pacifico – era un confine naturale quasi invalicabile. La necessità di un collegamento stabile e rapido tra San Francisco e la contea di Marin si faceva sempre più pressante, ma la costruzione di un ponte in un’area soggetta a condizioni climatiche difficili, venti fortissimi e frequenti terremoti sembrava un’impresa impossibile.

Joseph Strauss, l’ingegnere capo del progetto, ebbe il coraggio di immaginare un ponte sospeso capace di resistere a queste sfide. Supportato da un team di esperti, tra cui l’ingegnere strutturale Leon Moisseiff e l’esperto di vento Charles Alton Ellis, Strauss trasformò questa visione in un progetto concreto.

Golden Gate Bridge, la sfida della costruzione

L’avvio della costruzione del ponte, nel gennaio del 1933, avvenne in un momento storico segnato dalla Grande Depressione. Il progetto, con un costo stimato di circa 35 milioni di dollari (equivalenti a oltre 700 milioni di dollari di oggi), rappresentò un’opportunità di lavoro per migliaia di persone, contribuendo a rilanciare l’economia locale.

La costruzione fu tutt’altro che semplice. I lavori richiesero l’uso di tecnologie all’avanguardia per l’epoca, come l’utilizzo di cavi d’acciaio di straordinaria resistenza e il ricorso a nuove tecniche per affrontare le forti correnti dello stretto. Inoltre, furono implementate misure di sicurezza innovative, come l’installazione di una rete di protezione sotto il ponte, che salvò la vita di numerosi operai.

Meteo e terremoti

Il Golden Gate Bridge è stato progettato per affrontare le sfide poste sia dalle condizioni meteorologiche avverse sia dai frequenti terremoti che interessano la California. La sua struttura può resistere a venti fino a circa 160 km/h grazie all’elasticità dei cavi principali, realizzati con fili di acciaio intrecciati che garantiscono una distribuzione uniforme delle forze. Inoltre, la campata principale è progettata per oscillare in modo controllato, dissipando l’energia del vento senza compromettere la stabilità del ponte.

Per quanto riguarda i terremoti, il Golden Gate Bridge è costruito su fondazioni che penetrano profondamente nella roccia sottostante lo stretto, riducendo il rischio di cedimenti. Negli anni, sono stati effettuati interventi di retrofitting sismico, che hanno migliorato ulteriormente la resistenza della struttura, consentendole di sopportare terremoti magnitudo 8. Le torri del ponte, alte 225 metri, sono progettate per flettersi leggermente durante un sisma, riducendo al minimo il rischio di danni strutturali.

Il Golden Gate Bridge come simbolo di progresso

Completato nel 1937 e inaugurato il 27 maggio dello stesso anno, il Golden Gate Bridge si staglia oggi come una delle meraviglie del mondo moderno. Con una lunghezza complessiva di 2,7 km e una campata centrale di 1.280 metri, rimase il ponte sospeso più lungo al mondo fino al 1964.

Il colore arancione, scelto per garantire visibilità anche nelle frequenti nebbie di San Francisco, è diventato un simbolo distintivo. Più del suo aspetto iconico, il Golden Gate Bridge incarna il trionfo dell’ingegno umano sulla natura e un esempio di come la scienza e l’ingegneria possano trasformare i sogni in realtà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.