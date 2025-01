L’8 gennaio 1324 a Venezia muore l’esploratore Marco Polo

MeteoWeb

L’8 gennaio 1324 moriva a Venezia Marco Polo, uno dei più celebri esploratori e commercianti della storia medievale. Nato a Venezia nel 1254, Polo intraprese un lungo viaggio che lo portò, all’età di 17 anni, in Asia, attraversando l’Asia centrale, la Persia, e arrivando alla corte dell’imperatore mongolo Kublai Khan. Il suo incontro con la corte del Gran Khan fu fondamentale per il commercio tra Oriente e Occidente, e Polo divenne un punto di riferimento per gli scambi culturali e commerciali.

Dopo aver trascorso circa 17 anni alla corte del Khan, Marco Polo tornò in patria nel 1295, dove fu accolto come un eroe. Le sue narrazioni, raccolte nel celebre libro Il Milione, descrivono terre esotiche, meraviglie naturali e costumi lontani. Sebbene alcuni storici abbiano messo in dubbio la veridicità di tutte le sue affermazioni, le sue opere rimasero un’importante fonte di conoscenza per secoli.

