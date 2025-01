A dicembre estensione di ghiaccio marino artico ai minimi storici, migliora l’Antartide

MeteoWeb

Le temperature dell’aria a dicembre 2024 sono state superiori alla media su tutto l’Oceano Artico, continuando il pattern stabilito a novembre. L‘estensione media del ghiaccio marino artico per dicembre è stata la più bassa nel record satellitare a causa della crescita ritardata del ghiaccio nella Baia di Hudson e della bassa estensione nel Mare di Barents settentrionale. Il ghiaccio marino antartico è diminuito a un ritmo inferiore alla media da metà novembre, cancellando le estensioni minime record e quasi record di ottobre e novembre e concludendo l’anno molto vicino alla media dal 1981 al 2010.

Artico

L’estensione del ghiaccio marino artico per dicembre è stata in media di 11,42 milioni di chilometri quadrati, l’estensione più bassa nel record satellitare per il mese. Ciò arriva subito dopo la terza estensione più bassa per il mese a novembre 2024. L’estensione di dicembre è stata di 40.000 chilometri quadrati al di sotto del precedente record minimo per il mese stabilito nel 2016 e di 1,42 milioni di chilometri quadrati al di sotto della media dal 1981 al 2010.

Entro la fine di dicembre, l’estensione del ghiaccio rimane ben al di sotto della media nella Baia di Hudson, così come al largo della costa del Labrador, continuando il pattern osservato a novembre. L’estensione rimane bassa anche nel Mare di Barents settentrionale, molto probabilmente a causa dell’importazione di acque calde dell’Atlantico nella regione e di pattern di circolazione atmosferica favorevoli.

Antartide

La perdita di ghiaccio marino antartico ha rallentato dopo un periodo prolungato di minimi giornalieri da record a quasi record registrati nel 2023 e nel 2024. Durante novembre e dicembre, che è da metà a fine primavera nell’emisfero australe, il tasso medio di declino è sceso ben al di sotto della media. Nel 2024, la perdita giornaliera è stata di 140.000 chilometri quadrati rispetto ai 165.000 chilometri quadrati della media dal 1981 al 2010, cancellando un deficit di 1,6 milioni di chilometri quadrati registrato all’inizio di novembre. Entro la fine di dicembre, l’estensione era all’incirca pari all’estensione media dal 1981 al 2010. Ciò fornisce una nitida illustrazione dell’elevata variabilità dell’estensione del ghiaccio marino antartico.

Dopo che estensioni significativamente inferiori alla media sono diventate persistenti nell’agosto 2016, gli scienziati hanno iniziato a ipotizzare che il ghiaccio marino antartico fosse entrato in un nuovo regime di estensione fortemente ridotta correlata alle influenze oceaniche. Dopo i minimi record del 2017 e del 2023, una drammatica estensione massima da record negativo nel 2023 e una massima da quasi record negativo nel 2024, l’idea di un cambio di regime ha preso piede. Il recente rallentamento della perdita di estensione durante dicembre fa riflettere un po’ su questa idea.

Tuttavia, sebbene le estensioni del ghiaccio marino siano state sostanzialmente al di sotto della media dal 2016, nel 2021 e nel 2022 si sono verificati periodi di estensioni vicine o addirittura superiori alla media. “Pertanto, mentre la cronologia dal 2016 al 2024 è troppo breve per determinare in modo definitivo che si è verificato un cambio di regime, un mese in cui l’estensione si è avvicinata all’estensione media è troppo breve per contraddire l’idea di un cambio di regime”, si legge sul sito del National Snow and Ice Data Center.

A livello regionale, l’estensione del ghiaccio marino è stata superiore alla media sui mari di Weddell e Amundsen occidentali e leggermente inferiore alla media nel mare di Ross, con estensioni vicine alla media in altre aree. In particolare, una polynya, o area persistente di acque libere, si è formata nel mare di Weddell centro-settentrionale a metà dicembre. Nel complesso, le concentrazioni di ghiaccio marino sono generalmente basse su vaste aree del pack. Questo, combinato con le indicazioni di una primavera calda con un elevato scioglimento superficiale sul continente stesso, renderà interessante la prossima estate.

