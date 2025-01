Accordo sugli impianti satellitari con Elon Musk? La posizione di Tajani

MeteoWeb

Sul caso Starlink bisogna tenere un profilo basso, perché quando si parla di sicurezza nazionale serve la massima cautela. Antonio Tajani ha riunito nel pomeriggio nella sede nazionale azzurra di via in Lucina lo stato maggiore di Forza Italia per circa tre ore. L’incontro, apprende l’Adnkronos, è servito a fare il punto della situazione politica al rientro delle vacanze natalizie, specialmente sul fronte organizzativo in vista delle prossime scadenze. Sul tavolo, raccontano alcuni presenti, anche l’ipotesi di un accordo sugli impianti satellitari tra il governo italiano ed Elon Musk. Il numero uno forzista avrebbe invitato i suoi alla massima prudenza su un argomento così delicato.

Nessun pregiudizio nei confronti di Musk e le sue società, avrebbe chiarito il vicepremier, sottolineando l’opportunità da parte del governo ad essere cauti su questa materia.

