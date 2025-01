Acqua alta a Venezia: domani previsti 120 cm, possibile attivazione del MOSE

MeteoWeb

A casa delle avverse condizioni meteo domani è previsto un picco di marea di 120 cm a Venezia: il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree ha reso noto che potrebbe essere attivato il MOSE. Per domani i valori previsti variano dalla minima di 35 cm alle 04:10 al massimo di 120 cm alle 09:40.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.