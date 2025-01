Adamello, riprendono le ricerche dell’alpinista disperso

MeteoWeb

Riprendono stamattina le operazioni per ritrovare l’alpinista inglese Aziz Ziriat, manager 36enne di Londra, disperso dal 1° gennaio nel gruppo dell’Adamello, in Trentino. I sondaggi nella neve non hanno portato ieri all’individuazione dell’uomo. “Con le ultime nevicate, i soccorritori si sono mossi in uno scenario di neve fresca alta dal mezzo metro ai quasi due metri nei punti di accumulo di neve ventata“, informa il Soccorso alpino del Trentino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.