Scienza, passione e tempeste: addio a Charles Doswell III, un gigante della meteorologia

La recente scomparsa del Dr. Charles Doswell III ha lasciato un segno profondo nel mondo della meteorologia. Figura leggendaria nello studio dei fenomeni temporaleschi, Doswell era noto per la sua straordinaria competenza scientifica e per il contributo unico che ha offerto sia in ambito accademico che sul campo come cacciatore di tornado. Il suo iconico cappello da texano rimarrà un simbolo indelebile, così come il suo impatto duraturo nella scienza meteorologica.

Doswell è stato un pioniere nella comprensione dei temporali violenti, dando fondamentali contributi teorici e pratici. Tra le sue realizzazioni più significative spicca la collaborazione con Leslie R. Lemon nello sviluppo del moderno concetto di supercella, che rappresenta una delle pietre miliari nello studio della meteorologia convettiva. È stato, inoltre, un punto di riferimento nello sviluppo delle tecniche di previsione e verifica delle previsioni, con particolare attenzione ai fenomeni temporaleschi estremi. Uno dei suoi lasciti più preziosi è l’approccio di previsione basato sugli ingredienti, un metodo innovativo che ha profondamente influenzato il modo in cui si analizzano le condizioni atmosferiche per la formazione di eventi severi.

Con una carriera costellata da oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate e da numerosi contributi in opere collettive, Doswell ha lasciato un’eredità intellettuale senza eguali. Tra le sue opere più celebri, si ricorda la cura della monografia “Severe Convective Storms” per l’American Meteorological Society, una risorsa fondamentale per gli studiosi di meteorologia. Doswell non si è limitato al lavoro teorico, ma ha portato la sua passione anche sul campo, diventando uno dei primi cacciatori di tempeste scientifici, un’attività che gli ha permesso di coniugare la ricerca con la documentazione diretta dei fenomeni.

La sua formazione accademica ha avuto inizio all’Università del Wisconsin, dove ha conseguito la laurea in meteorologia nel 1967. Ha poi proseguito gli studi all’Università dell’Oklahoma, ottenendo il master e il dottorato nella stessa disciplina. Nel corso della sua carriera professionale, Doswell ha ricoperto ruoli di rilievo presso istituzioni di prestigio: dal National Severe Storms Forecast Center di Kansas City, al Weather Research Program di Boulder, fino al National Severe Storms Laboratory a Norman, dove ha lavorato dal 1986 al 2001. Anche dopo il pensionamento, ha continuato a contribuire alla scienza come ricercatore senior presso il Cooperative Institute for Mesoscale Meteorological Studies dell’Università dell’Oklahoma.

La vita di Doswell non era però esclusivamente dedicata alla meteorologia. Era un fotografo e videografo di talento, specializzato in immagini di tempeste, e un appassionato di musica blues, tanto da condurre un programma radiofonico intitolato “Juke Joint”. Era inoltre certificato come meteorologo consulente (CCM), una qualifica che attesta la sua eccellenza e professionalità nel campo. Il suo impegno si estendeva anche alla formazione, contribuendo allo sviluppo di materiali educativi per gli osservatori di tempeste negli Stati Uniti.

Con la sua passione e il suo spirito innovativo, Charles Doswell III ha cambiato per sempre il panorama della meteorologia. La sua eredità vivrà attraverso le sue scoperte, i suoi scritti e l’ispirazione che ha trasmesso a generazioni di meteorologi e appassionati di fenomeni atmosferici.

