Piccolo aereo in panne: atterraggio d’emergenza nel Vercellese | FOTO

Un piccolo velivolo in panne ha effettuato oggi pomeriggio un atterraggio d’emergenza in un campo sulla strada provinciale 1 a Ronsecco (Vercelli). L’aereo, stando alle prime ricostruzioni, stava facendo delle manovre di addestramento, e a causa di un malfunzionamento è atterrato in un campo, senza causare danni a persone o cose. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco di Vercelli, i due occupanti erano già fuori dall’abitacolo, in buono stato di salute, mentre il velivolo ha riportato seri danni. Presenti sul posto un’équipe sanitaria proveniente da Trino e i Carabinieri, oltre al proprietario del terreno.

