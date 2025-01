Aeronautica Militare: donna trasportata d’urgenza da Palermo a Milano

MeteoWeb

Si è concluso in serata il trasporto sanitario d’urgenza di una ragazza di 14 anni dall’aeroporto di Palermo a quello di Milano Linate, effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La giovane necessitava di essere trasferita d’urgenza dall’Ospedale Civico Benfratelli di Palermo al Policlinico San Donato di Milano per un importante intervento chirurgico. Lo speciale volo sanitario è stato attivato su richiesta della Prefettura di Palermo alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti della Forza Armata che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni.

L’equipaggio d’allarme del 31° Stormo è decollato da Ciampino in direzione Palermo dove la paziente è stata caricata a bordo del Falcon 900 con la madre ed un’equipe medica. Dopo poco più di un’ora di volo il Falcon 900 è atterrato all’aeroporto di Linate dove un’ambulanza era pronta al trasferimento della paziente presso il Policlinico San Donato.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese.

