Paura in aeroporto, un aereo prende fuoco: momenti drammatici per 170 passeggeri | VIDEO

MeteoWeb

Più di 170 persone sono state evacuate da un aereo che ha preso fuoco all’aeroporto internazionale di Busan, in Corea del Sud, in un incidente che ha provocato due feriti e che ha rimesso al centro dell’attenzione la sicurezza aerea, dopo l’incidente dello scorso dicembre a Muan. L’aereo, un Airbus A321-200 della compagnia Air Busan – riferisce l’agenzia di stampa Yonhap – ha preso fuoco nella sezione di coda poco prima del decollo, intorno alle 22,30 (ora locale), costringendo all’evacuazione con uno scivolo gonfiabile 169 passeggeri, sei membri dell’equipaggio e un addetto alla manutenzione. Le fiamme si sono poi propagate a tutta la fusoliera, anche se i vigili del fuoco sono riusciti a spegnerle in appena un’ora. Le autorità hanno chiarito che i due feriti non sono in condizioni gravi.

La Corea del Sud è ancora reduce dall’incidente di un aereo della compagnia aerea Jeju Air che si è schiantato il 29 dicembre mentre cercava di atterrare all’aeroporto internazionale di Muan. Delle 181 persone che viaggiavano a bordo morirono 179.

Un aereo prende fuoco: momenti drammatici per 170 passeggeri

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.