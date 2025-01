Agroalimentare e innovazione: evento a Roma su AI e sviluppo sostenibile

MeteoWeb

“La filiera agroalimentare vale in Italia circa 587 miliardi di euro, pari al 19% del Pil del Paese (stime THEA). Un settore quindi strategico in cui l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale avranno un ruolo sempre più importante nei prossimi anni”. Su questo tema, la Fondazione Bruno Kessler – istituto di ricerca specializzato nel campo della tecnologia, dell’innovazione, delle scienze umane e sociali, con sede a Trento – ha organizzato a Roma il prossimo 11 febbraio un evento dal titolo “Human-centered agritech. Ricerca e sviluppo per le persone e l’ambiente”, con la partecipazione del Ministro Adolfo Urso, imprese, organizzazioni di categoria e di tanti esperti del settore agrifood. L’evento si terrà a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.