AIOM e Fondazione AIOM: il convegno per la giornata mondiale contro il cancro

MeteoWeb

“Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il cancro: ogni anno quasi 10 milioni di persone muoiono a causa della malattia in tutto il Pianeta. Il 40% dei decessi è causato da fattori di rischio modificabili e, quindi, evitabili (fumo, consumo di alcol, sedentarietà, sovrappeso e obesità). AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e Fondazione AIOM aderiscono alla Giornata e sostengono l’obiettivo della campagna, “United by Unique”. Un impegno che si traduce nel considerare l’unicità di ogni cittadino colpito dal cancro, garantendo un approccio olistico che includa gli aspetti emozionali, psicologici e sociali legati alla malattia”, si legge in una nota.

Per illustrare i contenuti della Giornata Mondiale contro il cancro, lo stato dell’oncologia nel nostro Paese e le criticità da superare, martedì 4 febbraio alle 10.30 a Roma (Palazzo Baldassini, Via delle Coppelle 35) AIOM e Fondazione AIOM promuovono il Convegno Nazionale “World Cancer Day: United by Unique”. Interverranno, fra gli altri, Francesco Perrone (Presidente AIOM), Massimo Di Maio (Presidente eletto AIOM), Saverio Cinieri (Presidente Fondazione AIOM) e Maria Rosaria Campitiello (Capo del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie, Ministero della Salute). È stato invitato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.